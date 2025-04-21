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Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
138,71
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
99.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
118,73
грн
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Зарина
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
112.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
137,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
138,68
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
122.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
109,43
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
123.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
111,58
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
114,24
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
171.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
134,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
174.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
100,76
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
174.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
141,50
Економія при броні:
-34,10 грн
107,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
175.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
100,76
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
175.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,64
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
175.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
119,04
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
176.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
99,82
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
177.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
132,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
177.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,89
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
133,91
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
250.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,01
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
256.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
71,23
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
259.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
108,40
Економія при броні:
-12,90 грн
95,50
грн
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