Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
157,53
Економія при броні: -0,09 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Грінченка, 5
4.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 6
114.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
120.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
186.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
202.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
218.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
111,20
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
220.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
128,00
Економія при броні: -3,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
335.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 3
434.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
451.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Рильського Тадея, 4
462.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
463.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
464.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
465.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
465.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН