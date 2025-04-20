Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
20.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
106.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
107.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
109.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
141,50
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
110.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
121.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
108,40
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
165.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
184.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 48-А
187.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
202.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
128,88
Економія при броні: -21,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Лубни, просп. Володимирський, 4/3
235.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
114,48
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
236.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
236.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, вул. Монастирська, 59/1
236.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН