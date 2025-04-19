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Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Дніпро
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
66.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,01
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
108,40
Економія при броні:
-12,90 грн
95,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
115.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
134,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
126.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
128,88
Економія при броні:
-21,48 грн
107,40
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
194.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,83
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Краматорськ, вул. Стуса Василя, 49
195.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
131,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
197.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
91,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
198.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
99,82
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
199.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
132,00
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
199.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
119,04
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
200.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,64
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
202.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
100,76
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
202.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
139,89
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
202.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
100,76
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
202.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
141,50
Економія при броні:
-34,10 грн
107,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
204.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
131,12
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 4/3
223.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
114,48
Економія при броні:
-18,98 грн
95,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, вул. Монастирська, 59/1
223.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
119,27
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
224.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
130,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 4-А
224.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
131,00
грн
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