Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
611,00
Економія при броні: -128,00 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
578,00
Економія при броні: -68,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
612,67
Економія при броні: -129,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
576,00
Економія при броні: -93,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
606,82
Економія при броні: -65,59 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
607,85
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
616,75
Економія при броні: -61,03 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
589,60
Економія при броні: -36,50 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
576,00
Економія при броні: -93,00 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
564,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
562,07
Економія при броні: -52,07 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
576,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
590,60
Економія при броні: -43,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
585,10
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
599,59
Економія при броні: -20,05 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
600,63
Економія при броні: -20,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
590,60
Економія при броні: -43,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
590,70
Економія при броні: -37,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
595,05
Економія при броні: -56,50 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
616,23
Економія при броні: -77,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
634,15
Економія при броні: -72,63 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
594,32
Економія при броні: -83,79 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
614,73
Економія при броні: -131,73 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
603,77
Економія при броні: -64,52 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн