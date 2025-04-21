Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
611,86
Економія при броні: -92,34 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
610,82
Економія при броні: -84,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
594,70
Економія при броні: -38,60 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
612,91
Економія при броні: -57,24 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
593,20
Економія при броні: -37,10 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
625,33
Економія при броні: -69,70 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
646,57
Економія при броні: -39,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
617,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
587,20
Економія при броні: -31,10 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
614,70
Економія при броні: -58,60 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
595,00
Економія при броні: -38,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
629,11
Економія при броні: -83,19 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
625,11
Економія при броні: -90,74 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
633,20
Економія при броні: -98,83 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
680,27
Економія при броні: -73,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
587,20
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
618,33
Економія при броні: -72,27 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
634,50
Економія при броні: -30,10 грн