Київ (адресу не вказано)
Доступно в 686 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
583,40
Економія при броні: -16,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
587,80
Економія при броні: -21,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
664,63
Економія при броні: -101,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
623,00
Економія при броні: -91,34 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
611,45
Економія при броні: -79,61 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
660,84
Економія при броні: -79,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
622,38
Економія при броні: -97,22 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
590,94
Економія при броні: -57,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
583,60
Економія при броні: -20,60 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
586,10
Економія при броні: -19,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
631,72
Економія при броні: -107,60 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
642,39
Економія при броні: -93,17 грн