Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
617,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
614,31
Економія при броні: -98,53 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
564,00
Економія при броні: -54,00 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
576,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
600,85
Економія при броні: -31,34 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
629,28
Економія при броні: -32,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
587,23
Економія при броні: -78,81 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
616,49
Економія при броні: -101,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
622,53
Економія при броні: -18,13 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
633,74
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
645,18
Економія при броні: -30,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
590,60
Економія при броні: -42,60 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
617,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
637,19
Економія при броні: -116,51 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
617,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
629,12
Економія при броні: -123,33 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
647,41
Економія при броні: -40,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
621,94
Економія при броні: -116,15 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
586,40
Економія при броні: -38,40 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
608,90 грн