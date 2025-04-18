Харків (адресу не вказано)
Доступно в 316 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
612,70
Економія при броні: -88,38 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
604,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
615,77
Економія при броні: -87,29 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
604,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
590,60
Економія при броні: -21,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
593,40
Економія при броні: -24,20 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
604,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
602,73
Економія при броні: -84,79 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
604,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
614,58
Економія при броні: -91,55 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
604,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер №50
Лундбек Експорт А/С
592,01
Економія при броні: -76,56 грн
Труксал таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
616,13
Економія при броні: -93,10 грн