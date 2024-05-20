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Амінокапронова кислота розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Одеса (67357) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
86,64
Економія: -6,46 грн
80,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
96,09
Економія: -27,73 грн
68,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
86,85
Економія: -18,49 грн
68,36 грн
Подорожник
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Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -31,96 грн
78,54 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
97,62
Економія: -12,30 грн
85,32 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
87,00
Економія: -4,78 грн
82,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
98,50
Економія: -19,96 грн
78,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
89,26
Економія: -8,77 грн
80,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
91,91
Економія: -20,61 грн
71,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
85,25
Економія: -12,69 грн
72,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
88,10
Економія: -14,84 грн
73,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
86,71
Економія: -14,15 грн
72,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
90,99
Економія: -12,45 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -19,96 грн
78,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
72,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
93,22
Економія: -21,96 грн
71,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
87,96
Економія: -5,70 грн
82,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
93,75
Економія: -30,26 грн
63,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -13,45 грн
78,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
93,09
Економія: -29,60 грн
63,49 грн