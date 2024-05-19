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Амінокапронова кислота розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Львів (67357) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
80,15
Економія: -10,10 грн
70,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -31,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -19,45 грн
78,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -10,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -23,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -13,45 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -23,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -31,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -33,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -38,45 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -26,45 грн
78,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
83,99
Економія: -5,45 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (4)
112,50
Економія: -33,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -19,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -26,45 грн
78,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
114,50
Економія: -35,96 грн
78,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
86,79
Економія: -7,16 грн
79,63 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
93,50
Економія: -14,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -31,96 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (11)
98,50
Економія: -19,96 грн
78,54 грн