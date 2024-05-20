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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г саше, №10 - Одеса (431177) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
167,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
175,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
192,24
Економія: -40,86 грн
151,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1), саше (1)
157,95 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
177,23
Економія: -23,91 грн
153,32 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
198,97
Економія: -47,54 грн
151,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
179,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
200,81
Економія: -22,32 грн
178,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
155,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
175,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), саше (3)
200,63
Економія: -33,47 грн
167,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
167,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
175,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
179,20 грн