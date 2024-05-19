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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г саше, №10 - Львів (431177) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
165,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
179,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
157,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
179,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
179,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (10)
201,94
Економія: -44,69 грн
157,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
179,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
247,99
Економія: -81,32 грн
166,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
162,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
179,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
179,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
179,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
165,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
179,20 грн