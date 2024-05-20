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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Одеса (179378) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (2)
187,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
181,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
184,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
212,99
Економія: -56,07 грн
156,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (8)
176,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
183,50
Економія: -26,58 грн
156,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
176,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: порошок для орального застосування (3)
168,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: порошок для орального застосування (5)
176,99
Економія: -20,07 грн
156,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
174,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: порошок для орального застосування (2)
206,99
Економія: -50,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
193,99
Економія: -37,07 грн
156,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
176,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: порошок для орального застосування (5)
193,50
Економія: -36,58 грн
156,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
168,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
176,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (3)
168,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
168,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
177,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
145,87 грн