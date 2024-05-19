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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Львів (179378) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
204,99
Економія: -48,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
229,99
Економія: -73,07 грн
156,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
164,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -33,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Широка, 64
Всього: порошок для орального застосування (7)
181,50
Економія: -24,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -33,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Широка, 66
Всього: упаковка (1)
220,99
Економія: -64,07 грн
156,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
164,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (2)
199,99
Економія: -43,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
212,99
Економія: -56,07 грн
156,92 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
219,10 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: порошок для орального застосування (6)
219,80 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Давидів, вул. Галицька, 15-А
Всього: упаковка (3)
190,99
Економія: -34,07 грн
156,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: порошок для орального застосування (6)
164,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: порошок для орального застосування (7)
199,99
Економія: -43,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Всього: порошок для орального застосування (8)
203,99
Економія: -47,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Меденичі, вул. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
192,50
Економія: -35,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -50,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
Всього: порошок для орального застосування (4)
192,50
Економія: -35,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, пл. Ринок, 15/7
Всього: упаковка (1)
178,99
Економія: -22,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/7
Всього: упаковка (3)
199,99
Економія: -43,07 грн
156,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (2)
164,50 грн