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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Київ (179378) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -50,07 грн
156,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
233,20
Економія: -59,12 грн
174,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
193,50
Економія: -36,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
192,50
Економія: -35,58 грн
156,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
232,20
Економія: -56,44 грн
175,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
202,99
Економія: -46,07 грн
156,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
145,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (1)
212,99
Економія: -56,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
181,50
Економія: -24,58 грн
156,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
161,58
Економія: -7,74 грн
153,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 5
Всього: пакет (2)
146,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
203,99
Економія: -47,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (7)
193,99
Економія: -37,07 грн
156,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
233,00
Економія: -59,06 грн
173,94 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (1)
196,00
Економія: -22,67 грн
173,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (1)
189,50
Економія: -32,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (3)
192,50
Економія: -35,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -37,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (2)
178,99
Економія: -22,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2-А
Всього: упаковка (1)
186,50
Економія: -29,58 грн
156,92 грн