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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (179378) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
174,50
Економія: -17,58 грн
156,92 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
178,50
Економія: -21,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
203,99
Економія: -47,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
175,99
Економія: -19,07 грн
156,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: порошок для орального застосування (3)
162,29
Економія: -4,79 грн
157,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
184,99
Економія: -28,07 грн
156,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
173,38
Економія: -10,38 грн
163,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
181,50
Економія: -24,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
197,99
Економія: -41,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
174,50
Економія: -17,58 грн
156,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: порошок для орального застосування (3)
187,34
Економія: -7,34 грн
180,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
177,99
Економія: -21,07 грн
156,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: порошок для орального застосування (3)
168,54
Економія: -7,04 грн
161,50 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
181,99
Економія: -25,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: порошок для орального застосування (8)
206,99
Економія: -50,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
189,99
Економія: -33,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: порошок для орального застосування (8)
189,99
Економія: -33,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: порошок для орального застосування (3)
199,99
Економія: -43,07 грн
156,92 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -38,00 грн
162,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (2)
185,99
Економія: -29,07 грн
156,92 грн