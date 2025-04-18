Харків (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
204,42
Економія при броні: -28,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
202,56
Економія при броні: -29,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна
193,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Гравагін песарії 500 мг стрип №10
Сперко Україна