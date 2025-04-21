Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,86
Економія при броні: -15,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,37
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,61
Економія при броні: -15,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Економія при броні: -27,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Економія при броні: -27,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,37
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,46
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,84
Економія при броні: -13,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,00
Економія при броні: -27,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,46
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,76
Економія при броні: -34,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,46
Економія при броні: -21,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,46
Економія при броні: -28,03 грн