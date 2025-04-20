Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,40
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,24
Економія при броні: -24,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,61
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,33
Економія при броні: -12,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,73
Економія при броні: -30,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,63
Економія при броні: -28,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,94
Економія при броні: -23,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,40
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,70
Економія при броні: -36,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,97
Економія при броні: -30,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,37
Економія при броні: -11,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,48
Економія при броні: -39,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,50
Економія при броні: -38,46 грн