Харків (адресу не вказано)
Доступно в 376 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,30
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,67
Економія при броні: -18,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Економія при броні: -11,07 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,00
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,49
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"