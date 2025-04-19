Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,63
Економія при броні: -5,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,25
Економія при броні: -13,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,84
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,40
Економія при броні: -17,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,63
Економія при броні: -21,04 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,33
Економія при броні: -28,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,40
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,76
Економія при броні: -8,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,77
Економія при броні: -27,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,05
Економія при броні: -31,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,43
Економія при броні: -18,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,32
Економія при броні: -19,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,04
Економія при броні: -21,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2.5 мг блістер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"