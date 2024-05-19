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Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (28183) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
32,44
Економія: -4,09 грн
28,35 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
39,51
Економія: -0,52 грн
38,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
37,93
Економія: -10,65 грн
27,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (9)
34,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
33,08
Економія: -1,58 грн
31,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
39,55
Економія: -7,55 грн
32,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (9), блістер (1)
34,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5), блістер (1)
39,98
Економія: -5,70 грн
34,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (6), блістер (1)
36,58
Економія: -1,49 грн
35,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
36,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (5)
32,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3)
40,69
Економія: -7,56 грн
33,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (8)
33,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (8), блістер (1)
34,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1), блістер (1)
39,47
Економія: -5,26 грн
34,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
41,52
Економія: -6,53 грн
34,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3), блістер (1)
37,52
Економія: -4,42 грн
33,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
39,64
Економія: -0,31 грн
39,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
34,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (5)
38,70
Економія: -0,41 грн
38,29 грн