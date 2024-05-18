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Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Харків (28183) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
40,91
Економія: -6,47 грн
34,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
41,03
Економія: -6,83 грн
34,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
34,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
40,04
Економія: -5,74 грн
34,30 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
36,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
41,24
Економія: -9,12 грн
32,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
42,55
Економія: -3,17 грн
39,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
41,86
Економія: -2,51 грн
39,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
36,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
37,60
Економія: -6,30 грн
31,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
31,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2), блістер (1)
33,68
Економія: -1,00 грн
32,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (9)
34,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
39,70
Економія: -2,50 грн
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (8)
38,21
Економія: -1,61 грн
36,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
41,23
Економія: -1,73 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
39,93
Економія: -4,40 грн
35,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
39,80
Економія: -4,12 грн
35,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
40,92
Економія: -12,89 грн
28,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2), блістер (1)
38,94
Економія: -4,67 грн
34,27 грн