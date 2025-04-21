Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
163,62
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
167,09
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
160,05
Економія при броні: -10,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн