Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
165,80
Економія при броні: -12,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
184,65
Економія при броні: -6,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
187,56
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн