Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
179,57
Економія при броні: -8,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
186,24
Економія при броні: -7,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
189,37
Економія при броні: -11,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
185,71
Економія при броні: -7,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
170,90
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
172,17
Економія при броні: -25,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
159,72
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
170,44
Економія при броні: -20,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
186,20
Економія при броні: -33,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
161,38
Економія при броні: -11,72 грн