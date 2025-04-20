Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
168,30
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
166,00
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
78,37
Економія при броні: -6,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
183,92
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
187,57
Економія при броні: -8,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
182,00
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,25
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
170,80
Економія при броні: -20,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
170,61
Економія при броні: -20,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
173,50
Економія при броні: -23,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
88,61
Економія при броні: -8,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
166,00
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн