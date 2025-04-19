Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
86,80
Економія при броні: -9,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
169,14
Економія при броні: -15,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
173,31
Економія при броні: -13,14 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
162,97
Економія при броні: -16,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
187,34
Економія при броні: -7,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
174,10
Економія при броні: -27,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
162,47
Економія при броні: -15,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
169,57
Економія при броні: -20,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,60
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
188,13
Економія при броні: -9,33 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
164,88
Економія при броні: -15,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
180,27
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,80
Економія при броні: -6,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
185,60
Економія при броні: -11,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
181,44
Економія при броні: -7,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Ац-ФС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №20
Асіно Україна
169,18
Економія при броні: -22,96 грн