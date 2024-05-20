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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціяхІнші комбінаціїБелара®Ціни в аптеках

Белара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №21 - Львів (67544) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
465,67 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
512,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
512,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
506,99
Економія: -23,35 грн
483,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
538,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
465,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
525,99
Економія: -42,35 грн
483,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
501,99
Економія: -18,35 грн
483,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
500,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
538,70
Економія: -89,06 грн
449,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
619,10
Економія: -137,00 грн
482,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
512,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
493,99
Економія: -10,35 грн
483,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
525,99
Економія: -42,35 грн
483,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
519,99
Економія: -36,35 грн
483,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
531,99
Економія: -48,35 грн
483,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
467,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
495,99
Економія: -12,35 грн
483,64 грн