Київ
Про товар
Ціни
Холоксан
®
1 г (Holoxan
®
1 g)
Холоксан
®
1 г (Holoxan
®
1 g)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2145,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
256.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2151,76
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2104,08
Економія при броні:
-95,87 грн
2008,21
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
343.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
346.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
350.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
361.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
364.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
364.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
365.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
365.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
365.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
365.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
365.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
365.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
365.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
365.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
366.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
366.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
366.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню