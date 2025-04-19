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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
254.1 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
254.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
254.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
255.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
255.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
255.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
255.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
276.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
310.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
340.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
340.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
341.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
342.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
342.6 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
352.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2209,60
грн
Забрати 22.04 після 15:00
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