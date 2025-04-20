Київ
Холоксан® 1 г (Holoxan® 1 g)

Холоксан® 1 г (Holoxan® 1 g)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Умань, вул. Незалежності, 2-А
251.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
252.1 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
252.2 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
252.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Умань, вул. Тищика, 38
252.4 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Умань, вул. Європейська, 60-Б
252.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
252.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
253.7 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
259.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
261.9 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
278.5 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
279.0 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
279.8 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
280.0 км
Холоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
2223,00 грн
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