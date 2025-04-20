Дротаверин (Drotaverinum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
30,05
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
7.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
29,40
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
8.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
29,40
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
29,40
Економія при броні: -3,40 грн