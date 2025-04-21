Дротаверин (Drotaverinum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
52,50
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
6.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінницькі Хутори, шосе Немирівське, 94-Е
5.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка