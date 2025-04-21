Дротаверин (Drotaverinum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
8.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
62,43
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
10.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
11.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
44.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка