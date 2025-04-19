Київ
Дротаверин (Drotaverinum)

Дротаверин (Drotaverinum)

Львів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Броди, вул. Золота, 3
85.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
46,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Хмельницького Богдана, 22
91.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
56,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Невського Олександра, 12
93.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
98.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
108.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Володимир, вул. Князя Василька, 1
114.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
58,80
Економія при броні: -6,50 грн
52,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
23,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
123.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 11
124.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Грабовського Павла, 7-А
134.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
134.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2
136.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
137.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
138.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
56,96 грн
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