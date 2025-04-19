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Дротаверин (Drotaverinum)
Дротаверин (Drotaverinum)
Львів
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Зачиняється за 35 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,42
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Броди, вул. Золота, 3
85.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
46,82
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Хмельницького Богдана, 22
91.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
56,98
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,26
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Невського Олександра, 12
93.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
98.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
108.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Володимир, вул. Князя Василька, 1
114.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,04
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
58,80
Економія при броні:
-6,50 грн
52,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
23,24
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
123.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 11
124.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,26
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Грабовського Павла, 7-А
134.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,28
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 102
134.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,12
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2
136.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
137.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,08
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
57,08
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
138.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
56,96
грн
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