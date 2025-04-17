Дротаверин (Drotaverinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка