Дротаверин (Drotaverinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
13.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 22
14.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
30.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
26.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
39.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Високопілля, вул. Банкова, 2
47.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
49.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
60.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка