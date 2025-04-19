Дротаверин (Drotaverinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
28,35
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
5.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
8.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
8.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
8.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 14-А
8.6 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
8.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка