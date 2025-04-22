Дротаверин (Drotaverinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
2.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №10
Червона зірка
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
Дротаверин таблетки 0.04 г №20
Червона зірка