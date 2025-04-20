Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
205,85
Економія при броні: -4,85 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
205,85
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
181,35
Економія при броні: -20,35 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
216,12
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
181,35
Економія при броні: -17,35 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
219,99
Економія при броні: -13,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
240,45
Економія при броні: -35,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
240,79
Економія при броні: -36,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
251,02
Економія при броні: -14,42 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Синельникове, вул. Миру, 52
57.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
63.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
241,69
Економія при броні: -16,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
66.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
211,56
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
225,00
Економія при броні: -24,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
66.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
250,33
Економія при броні: -42,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
213,20
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
67.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
67.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм