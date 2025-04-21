Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
181,30
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -16,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,30
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
252,95
Економія при броні: -37,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
230,47
Економія при броні: -15,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
181,30
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
67.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
67.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
190,50
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 2/40
74.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,30
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,30
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
247,59
Економія при броні: -38,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,30
Економія при броні: -14,00 грн