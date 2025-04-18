Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
248,50
Економія при броні: -35,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 66
10.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
11.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
21.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
35.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
109.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
191,73
Економія при броні: -11,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
109.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
111.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
111.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм