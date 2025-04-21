Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
252,59
Економія при броні: -41,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
192,49
Економія при броні: -12,39 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
200,56
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
191,73
Економія при броні: -11,63 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
240,36
Економія при броні: -15,46 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
192,93
Економія при броні: -12,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
195,89
Економія при броні: -6,84 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
62.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -16,70 грн