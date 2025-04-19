Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -19,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
254,09
Економія при броні: -33,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,30
Економія при броні: -24,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
15.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -18,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
15.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -18,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щирець, вул. Вокзальна, 6-Б
24.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
181,30
Економія при броні: -10,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
53.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Мостиська, пл. Ринок, 15/7
62.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
216,10
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
69.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,30
Економія при броні: -24,80 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
75.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
177,84
Економія при броні: -0,63 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Броди, вул. Золота, 13
85.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм