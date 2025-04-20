Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
199,86
Економія при броні: -10,81 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
250,35
Економія при броні: -46,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
225,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
199,94
Економія при броні: -10,89 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
232,94
Економія при броні: -11,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
195,70
Економія при броні: -6,65 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
222,48
Економія при броні: -27,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
199,31
Економія при броні: -10,26 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
249,66
Економія при броні: -42,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
213,67
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
202,60
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
201,00
Економія при броні: -11,95 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
240,04
Економія при броні: -25,74 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
193,24
Економія при броні: -13,14 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
237,01
Економія при броні: -20,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
225,00
Економія при броні: -24,00 грн