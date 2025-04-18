Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
226,46
Економія при броні: -7,59 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 127-А
3.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
226,44
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
227,69
Економія при броні: -39,48 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм