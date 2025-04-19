Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
237,29
Економія при броні: -11,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
226,90
Економія при броні: -12,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
226,90
Економія при броні: -12,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
252,23
Економія при броні: -44,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
236,86
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
238,74
Економія при броні: -24,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
235,23
Економія при броні: -9,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
235,36
Економія при броні: -10,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
236,75
Економія при броні: -11,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,45
Економія при броні: -10,35 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
225,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
249,11
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
248,83
Економія при броні: -31,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
235,45
Економія при броні: -10,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
211,58
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
239,58
Економія при броні: -13,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм