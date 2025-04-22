Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
190,40
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
200,72
Економія при броні: -11,67 грн
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
251,42
Економія при броні: -27,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
195,81
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
202,58
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
196,46
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126
66.8 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
104.2 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
172,00
Економія при броні: -11,00 грн
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
Гік® розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм